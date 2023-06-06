Ефимова на пляже похвасталась глубокой эпиляцией: натянула трусики – зона бикини напоказ

Юлия Ефимова. Фото: соцсети

Красотка отдыхает на побережье океана.

Олимпийская медалистка по плаванию Юлия Ефимова поставила карьеру на паузу. Сколько продлится стоп, она не уточнила. Ее очень огорчила невозможность россиян выступать на международных стартах, поэтому она отставила тренировки в сторону и пока наслаждается жизнью в США.

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За океан Ефимова перебралась как раз ради карьеры. Но возникший вакуум теперь заполняет другими вещами. Это активные развлечения и отдых: еще вчера она летела с горы на сноуборде, а сегодня уже хвастается глубокой эпиляцией на пляже Атлантики.

Новые фото с побережья взбудоражили поклонников – Ефимова запостила кадры в соцсети. Красотка с идеальной фигурой в зеленом бикини натянула стринги повыше, чтобы все увидели, как она уже успела загореть.

Юлия Ефимова. Фото: соцсети

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