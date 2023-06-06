Валя Карнавал опрокинула ядреный бюст через край декольте, пока готовила: на кухне стало жарко

Звезда соцсетей Валя Карнавал выбирает наряды один откровеннее другого. Артистка недавно рассталась с бойфрендом, и это далось ей нелегко, поэтому она пустилась во все тяжкие, лишь бы отвлечься. И пикантные образы стали для нее как отдельный вид психологической поддержки.

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На сей раз звезда отправилась на кухню перекусить и придумала сделать из жтого контент для своего блога. Рассказывая, как готовить быстрый и вкусный бутерброд, Валя так опасно наклонилась в камеру, что опрокинула через край свой выдающийся бюст. Получилось очень пикантно, а на самой кухне явно старо жарко.