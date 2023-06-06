Маргарита Мамун обтянула соблазнительный бюст тугим топом: лямки впиваются в тело

Звезда Олимпиады в Рио-2016 гимнастка Маргарита Мамун завершила карьеру несколько лет назад, но продолжает заниматься спортом. Красавица регулярно тренируется, чтобы поддерживать форму, и нередко показывает подписчикам в Сети, как проводит время.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Немаловажную роль в достижении успехов в спортзале влияет одежда. И Маргарита побаловала себя обновкой – тренировочным эластичным комплектом белоснежного цвета, красиво подчеркивающим ее формы. Обтянув соблазнительный бюст тугим топом, Мамун предстала перед фолловерами. В ответ ей посыпалась куча комплиментов и восторженных вздохов.