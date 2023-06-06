Волочкова предъявила складки между ног: привлекает внимание

Звезда сцены Анастасия Волочкова после небольшой паузы снова готовится к выступлению. Артистка недавно давала концерт, на котором радовала публику вместе с подругой Татьяной Тузовой и заменившим Никиту Джигурду Прохором Шаляпиным. И уже вернулась к репетициям и тренировкам, чтобы опять порадовать поклонников.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Яркому шоу предшествует много часов тренировок и репетиций, и Волочкова старается регулярно показывать закулисье. В этот раз балерина вышла на связь из своего хореографического зала, позируя перед камерой в обтягивающем комбинезончике. Правда, в зоне паха получилось много складок, привлекших внимание подписчиков. Люди уверены, что балерина снова похудела, и на одежде это сразу же сказалось.