Подольская в шортиках щегольнула на вечеринке в честь восьмилетия сына: именинник — отрывается, Ваня — на руках у мамы

В честь такого события Подольская устроила вечеринку. Она пригласила аниматоров, которые в костюмах медведей встречались гостей. Для именинника был придуман квест. Он с друзьями играл агентов, которые помогали ученому, создавшему зомби. Артемий кричал от восторга при виде аниматоров с игрушечными пистолетами.

Наталья была в шортах с пайетками. Она взяла на руки двухлетнего Ивана. Певица показала ему человека в костюме медведя.

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