Подольская в шортиках щегольнула на вечеринке в честь восьмилетия сына: именинник — отрывается, Ваня — на руках у мамы

Наталья Подольская уже много лет строит карьеру на сцене. Она продолжает выпускать песни и клипы. Певица счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Влюбленные вместе уже 18 лет. Свою годовщину пара отметила 5 июня. Также они отметили день рождения сына Артемия, которому исполнилось 8 лет.
В честь такого события Подольская устроила вечеринку. Она пригласила аниматоров, которые в костюмах медведей встречались гостей. Для именинника был придуман квест. Он с друзьями играл агентов, которые помогали ученому, создавшему зомби. Артемий кричал от восторга при виде аниматоров с игрушечными пистолетами.
Наталья была в шортах с пайетками. Она взяла на руки двухлетнего Ивана. Певица показала ему человека в костюме медведя.
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Владимир тоже поздравил своего наследника. Супруги поделились трогательными кадрами в соцсетях.
«Темочка, Сыночек! Расти здоровым, счастливым, а главное добрым и милосердным человеком. А я всю жизнь буду рядом и всегда буду помогать тебе в хороших делах!» – написал артист.
Владимир Пресняков с сыном. Фото: соцсети звезды