Ольга Бузова в микроюбке пробежала дистанцию с Губерниевым, засветив свой аппетитный «орех»

На этот раз Бузова приняла участие в забеге, который прошел в Москве. Она отметилась в костюме с кожаной микроюбкой и сапожках. Артистка пробежала дистанцию, обогнав ведущего Дмитрия Губерниева. Она оголила свой тыл. Ольга в итоге заявила, что на коротких дистанциях не работает.

«Тогда давай заминку, чтобы все посмотрели! Мы с Бузовой друзья!» — отметил Губерниев.

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