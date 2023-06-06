Ольга Бузова в микро-юбке пробежала дистанцию с Губерниевым, засветив свой аппетитный «орех»

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру на телевидении. Она частая гостья на разных шоу. Артистка всегда старается быть в центре внимания. Она носит смелые наряды не только на концертах. Недавно блондинка приехала в Москву. Она то и дело посещает спортивные мероприятия, где оказывается в компании известных персон.
На этот раз Бузова приняла участие в забеге, который прошел в Москве. Она отметилась в костюме с кожаной микро-юбкой и сапожках. Артистка пробежала дистанцию, обогнав ведущего Дмитрия Губерниева. Она оголила свой тыл. Ольга в итоге заявила, что на коротких дистанциях не работает.
«Тогда давай заминку, чтобы все посмотрели! Мы с Бузовой друзья!» – отметил Губерниев.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие поразились тому, что она была в таком откровенном наряде. «Ой, видно, что под юбкой», «Наряд не для бега», «Интересный поворот», «Губерниев точно себя сдерживал от шуток», «В таком виде бегала. Народ смеялся», — стали писать в Сети.