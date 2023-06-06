Нюша в купальнике предстала с крохой-сыном на руках: обнажила свои манкие округлости, повернувшись тылом

Теперь Нюша стала еще и делится пляжными фото. Она предпочитает демонстрировать результаты работы в спортзале. Певица на этот раз решила выложит фото, на котором красовалась с сыном Саффроном на руках. Она была в купальнике в цветочек, повернувшись тылом к камере. Звезда оголила свои округлые прелести.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».