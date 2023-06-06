Нюша в купальнике предстала с крохой-сыном на руках: обнажила свои манкие округлости, повернувшись тылом

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей. В свои 32 года певица живет в Дубае и растит двоих детей. Она лишь недавно похудела и возобновила концерты. Артистка предпочитает носить смелые наряды. Она предпочитает совмещать карьеру и материнств.
Теперь Нюша стала еще и делится пляжными фото. Она предпочитает демонстрировать результаты работы в спортзале. Певица на этот раз решила выложит фото, на котором красовалась с сыном Саффроном на руках. Она была в купальнике в цветочек, повернувшись тылом к камере. Звезда оголила свои округлые прелести.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились снимком. Многие отметили, что Нюша выглядит идеально после родов. Другие заметили, что наследник артистка растет копией отца. «Ну прям хороша», «Это мило», «Фигура отличная», «Ой, что за красота», «Формы прям сочные», «Любуемся», — стали писать пользователи Сети.