Зепюр Брутян отметилась в спортзале с Павлом Прилучным: без макияжа бежит, придерживая грудь рукой

Зепюр Брутян уже давно стала известной персоной. Она не только снимается в кино, но и стала женой Павла Прилучного в 2022 году. Актриса стала выходить в свет с возлюбленным. А минувшей весной у пары родился сын Микаэль. Молодая избранница звезды «Мажора» первый месяц посвящала все время малышу, а теперь оставляет его с бабушками.
На этот раз супруги отправились вдвоем в спортзал. Зепюр уже похудела после родов, но осталось несколько килограммов. Она в футболке оверсайз и лосинах начала заниматься на беговой дорожке. Актриса покрасовалась без макияжа. Она придерживала рукой колыхающуюся грудь. А потом Брутян стала любоваться Прилучным, который тягал гири.
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«Пока рано интенсивно заниматься спортом, поэтому начинаю потихоньку с легкого бега и ходьбы», – пояснила звезда.
Поклонники восхитились парой. Многие отметили, что избранница Павла всегда выглядит безупречно.