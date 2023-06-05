Зепюр Брутян отметилась в спортзале с Павлом Прилучным: без макияжа бежит, придерживая грудь рукой

На этот раз супруги отправились вдвоем в спортзал. Зепюр уже похудела после родов, но осталось несколько килограммов. Она в футболке оверсайз и лосинах начала заниматься на беговой дорожке. Актриса покрасовалась без макияжа. Она придерживала рукой колыхающуюся грудь. А потом Брутян стала любоваться Прилучным, который тягал гири.

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