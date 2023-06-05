Севастьянова изящно изваляла прелести в песке: стринги впились в «крепкий орех» — полная прожарка

Каролина Севастьянова уже давно завершила карьеру. Раньше она была одной из самых известных художественных гимнасток. В 2012 году спортсменка даже стала олимпийской чемпионкой. А теперь она регулярно путешествует. В свои 28 лет звезда предпочитает щеголять в смелых нарядах, подчеркивая достоинства фигуры.
На этот раз Каролина решила поделиться кадрами с курорта. Она в алом купальнике растянулась на белом песке. Гимнастка изваляла свои прелести в песчинках. Она повернулась к камере своим тылом, оголив загорелые ягодицы. Стринги впились в ее мякоть. Севастьянова продолжала загорать под палящим солнцем, показав идеальную фигуру.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники признались, что Каролина лишила их дара речи. Многие стали писать ей восхищенные слова. «Ну до чего же красивая», «Какие округлости», «Хватит нас дразнить», «Просто богиня», «будоражит», «Ножки такие длинные», «Вот это вид», — стали писать подписчики.