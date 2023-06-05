Агата Муцениеце распахнула алый тренч, обнажив свои «спелые холмики»: еще и рельефные бедра на виду

На днях Агата приступила к съемкам в новом проекте. Она поделилась смелыми кадрами. Актриса облачилась в алый тренч, который распахнула. Она в черном мини-платье блеснула пышным декольте. Также экс-жена Прилучного выставила напоказ свои рельефные бедра. Шпильки и шляпа дополнили лук.

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