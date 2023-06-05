Агата Муцениеце распахнула алый тренч, обнажив свои «спелые холмики»: еще и рельефные бедра на виду

Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды

Бывшая жена Павла Прилучного в пикатнном наряде сразила народ.

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она прославилась благодаря сериалу «Закрытая школа». Примечательно, что актриса также была в браке с коллегой Павлом Прилучным. А после развода ее карьера пошла в гору. Артистка похудела и теперь зачастую хвастается своими подтянутыми формами. 

На днях Агата приступила к съемкам в новом проекте. Она поделилась смелыми кадрами. Актриса облачилась в алый тренч, который распахнула. Она в черном мини-платье блеснула пышным декольте. Также экс-жена Прилучного выставила напоказ свои рельефные бедра. Шпильки и шляпа дополнили лук.

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Агата Муцениеце и Наталья Земцова. Фото: соцсети звезды

Поклонники были сражены тем, как выглядит Агата. Многие осыпали ее комплиментами. «Элегантна, красива, харизматична!»,«Ух ты! Красавица. Очень крутое фото!», «Горячо», «Тут прям богиня», «Выглядит на миллион», «Ох и формы», — стали писать подписчики.

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