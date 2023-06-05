Валя Карнавал в тугом корсете сдавила свои «сладкие дыньки»: есть что показать — все пустили слюнки

На этот раз Валя решила облачиться в черный тугой корсет. Она сдавила свои формы, но оголила пышные полушария груди. Блогерша подразнила глубокой ложбинкой. Она наложила пугающий сигнал, словно начался пожар. Карнавал взбудоражила поклонников своим видом.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Ой, точно пожар», «Какие бугры страсти», «Тут все шикарно», «Камера словила лучший вид», «Просто пышные булочки», «И все пустили слюнки», «Как теперь уснуть», «Это что-то с чем-то», — стали писать в Сети.