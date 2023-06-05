Валя Карнавал в тугом корсете сдавила свои «сладкие дыньки»: есть что показать — все пустили слюнки

Валя Карнавал уже давно стала популярной. Она снимает ролики, которые набирают миллионы просмотров. Более того, молодая певица выпускает песни. На этот раз она переживает размолвку с женихом Сашей Стоуном. Она теперь то и дело оголяет свои прелести. Звезда похудела и не перестает демонстрировать свои формы.
На этот раз Валя решила облачиться в черный тугой корсет. Она сдавила свои формы, но оголила пышные полушария груди. Блогерша подразнила глубокой ложбинкой. Она наложила пугающий сигнал, словно начался пожар. Карнавал взбудоражила поклонников своим видом.
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«Ой, точно пожар», «Какие бугры страсти», «Тут все шикарно», «Камера словила лучший вид», «Просто пышные булочки», «И все пустили слюнки», «Как теперь уснуть», «Это что-то с чем-то», — стали писать в Сети.