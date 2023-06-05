Валя Карнавал в тугом корсете сдавила свои «сладкие дыньки»: есть что показать — все пустили слюнки

Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды

Блогерша сняла горячее видео, порадовав фанатов.

Валя Карнавал уже давно стала популярной. Она снимает ролики, которые набирают миллионы просмотров. Более того, молодая певица выпускает песни. На этот раз она переживает размолвку с женихом Сашей Стоуном. Она теперь то и дело оголяет свои прелести. Звезда похудела и не перестает демонстрировать свои формы. 

На этот раз Валя решила облачиться в черный тугой корсет. Она сдавила свои формы, но оголила пышные полушария груди. Блогерша подразнила глубокой ложбинкой. Она наложила пугающий сигнал, словно начался пожар. Карнавал взбудоражила поклонников своим видом. 

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«Ой, точно пожар», «Какие бугры страсти», «Тут все шикарно», «Камера словила лучший вид», «Просто пышные булочки», «И все пустили слюнки», «Как теперь уснуть», «Это что-то с чем-то», — стали писать в Сети.

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