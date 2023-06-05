Клава Кока в мини-платье цвета Барби оголила свои «аппетитки» на глазах парней: дырка в самом пикантном месте

На днях Клава приехала в Сочи. Она подготовилась к концерту. Певица предпочла облачиться в мини-платье цвета Барби с драпировкой. Однако она оголила свой живот, не прикрыв дырку в пикантном месте. Сапоги на платформе сделали ноги визуально еще более длинными. Кока покрасовалась в окружении парней.

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