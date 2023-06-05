Клава Кока в мини-платье цвета Барби оголила свои «аппетитки» на глазах парней: дырка в самом пикантном месте

Клава Кока уже много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Она стала особенно популярной среди молодежи. Блондинка все чаще появляется на телевизионных шоу. Она предпочитает носить смелые наряды. В свои 26 лет артистка мечтает о детях и свадьбе. Она не перестает удивлять фанатов тем, как порой выглядит.
На днях Клава приехала в Сочи. Она подготовилась к концерту. Певица предпочла облачиться в мини-платье цвета Барби с драпировкой. Однако она оголила свой живот, не прикрыв дырку в пикантном месте. Сапоги на платформе сделали ноги визуально еще более длинными. Кока покрасовалась в окружении парней.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Клава. Многие отметили, что она смотрелась особенно соблазнительно. Многочисленная толпа подпевала звезде. «Ох, какая», «Прям вкусная», «Фигурка сочная», «Тут есть чем любоваться», «Животик такой красивый», «Парней засмузала», — стали писать в Сети.