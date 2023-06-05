Бузова в мерцающем платье с разрезами щегольнула на футбольной премии: без белья блеснула округлостями

«Я награждала футбольный клуб «Спартак». У меня, кстати, много общего с футболистами! Я тоже играла с мировыми звездами в футбольном клубе Месси с легендарным Жулиано Беллети, меня так же хейтят за любой промах, меня так же учат все, как надо петь/играть в театре/жить…

Но ребята, как и я, верят и делают все возможное и невозможное, чтобы победить и порадовать миллионы своих людей.

Я всегда буду топить за российских спортсменов и за Россию. Вы дарите подрастающему поколению мечту. Я счастлива была стать частью такого прекрасного мероприятия, а еще увидеться с моими друзьями Ларисой и Ромой Павлюченко, Леонидом Слуцким, Сашкой St и, конечно, с Артемом Дзюбой», – написала звезда.