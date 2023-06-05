Бузова в мерцающем платье с разрезами щегольнула на футбольной премии: без белья блеснула округлостями

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она регулярно дает концерты и ведет мероприятия. В свои 37 лет артистка не перестает носить смелые наряды. Она часто подвергается критике за свои луки, но сама звезда редко отвечает хейтерам. Она заверяет, что довольна тем, как выглядит, хоть и поправилась.
На этот раз Бузова предстала на премии «Российской премьер-лиги». Для такого случая она выбрала черное платье в пол с пайетками и двумя разрезами. Артистка блеснула своими бедрами, красуясь на ковровой дорожке. Ольга повернулась к фотографам тылом, продемонстрировав формы без белья.
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«Я награждала футбольный клуб «Спартак». У меня, кстати, много общего с футболистами! Я тоже играла с мировыми звездами в футбольном клубе Месси с легендарным Жулиано Беллети, меня так же хейтят за любой промах, меня так же учат все, как надо петь/играть в театре/жить…
Но ребята, как и я, верят и делают все возможное и невозможное, чтобы победить и порадовать миллионы своих людей.
Я всегда буду топить за российских спортсменов и за Россию. Вы дарите подрастающему поколению мечту. Я счастлива была стать частью такого прекрасного мероприятия, а еще увидеться с моими друзьями Ларисой и Ромой Павлюченко, Леонидом Слуцким, Сашкой St и, конечно, с Артемом Дзюбой», – написала звезда.
Ольга Бузова, Артем Дзюба, Леонид Слуцкий, Лариса и Ром Павлюченко. Фото: соцсети звезды