Принц Гарри рискует остатками репутации: решил нарушить вековую традицию

Принц Гарри уже давно испытывает терпение королевской семьи. В памяти народа все еще свежи его скандальные мемуары. Однако, несмотря на это, герцог опять спешит взбудоражить общественность.

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На этот раз принц решил самостоятельно выступить на судебном заседании по делу против газеты Daily Mirror. К слову, Виндзоры не позволяли себе такого с 1890 года.

Поклонники беспокоятся, что Гарри наговорит лишнего и этим окончательно испортит свою репутацию. Их опасения нельзя назвать беспочвенными: ранее принц уже попадал в неприятные ситуации. Достаточно вспомнить его промах во время слушания по делу о взломе компанией News Group Newspapers. Тогда не помог даже посредник. Герцог Сассекский был настолько неосторожен, что назвал своего брата Уильяма взяточником.

Источник: агентство новостей Reuters