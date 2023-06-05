Вера Брежнева в джинсах палаццо и майке предстала на публике в Ницце: веки «уставшие», волосы растрепаны

Вера Брежнева уже давно стала известной. Она долгое время жила в Москве и регулярно выступала. Но с 2022 года певица перебралась в Италию. Она некоторое время занималась волотерством, а теперь возобновила гастроли. На днях звезда уже выступила в Латвии, а теперь оказалась в Ницце.
На этот раз Вера поделилась кадрами с Лазурного побережья. Она приехала на саунд-чек. Певица неожиданно не стала краситься, продемонстрировав свое лицо во всей красе. В 41 год она уже не может скрывать нависшее веко, из-за которого глаза кажутся уставшими и сонными. А растрепанные волосы прибавляют возраст.
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Вера Брежнева. Фото: соцсети звезды
А потом Вера предстала в джинсах клеш и коричневой майке. Она выбрала фасон, который обычно визуально стройнит. Певица приготовилась петь песни на русском и украинском языках. «Так странно, словно постарела», «Животик выпирает», «Непривычно видеть ее в таком виде», «Лицо не первой свежести», — стали писать в Сети.