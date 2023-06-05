Вера Брежнева в джинсах палаццо и майке предстала на публике в Ницце: веки «уставшие», волосы растрепаны

На этот раз Вера поделилась кадрами с Лазурного побережья. Она приехала на саунд-чек. Певица неожиданно не стала краситься, продемонстрировав свое лицо во всей красе. В 41 год она уже не может скрывать нависшее веко, из-за которого глаза кажутся уставшими и сонными. А растрепанные волосы прибавляют возраст.

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