«Из мило-майского»: Арзамасова и Авербух нежно заобнимали кроху-сына Льва прямо в ресторане (фото)

На фото Лиза склонилась, чтобы обнять годовалого сына. Она сидела в ресторане с супругом и малышом. Авербух тоже заключил малыша в объятия. Лев большими глазами смотрел в камеру. Родители его одарили своей нежностью на публике.

«Из мило-майского», – заявила Арзамасова.

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