«Из мило-майского»: Арзамасова и Авербух нежно заобнимали кроху-сына Льва прямо в ресторане (фото)

Лиза Арзамасова уже давно стала известной актрисой. Она продолжает строить карьеру. Звезда сериала «Папины дочки» снимается в кино и играет в театре. При этом она успевает растить сына Льва и поддерживать мужа Илью Авербуха, который устраивает ледовые представления. На этот раз звезда решил поделиться семейными кадрами.
На фото Лиза склонилась, чтобы обнять годовалого сына. Она сидела в ресторане с супругом и малышом. Авербух тоже заключил малыша в объятия. Лев большими глазами смотрел в камеру. Родители его одарили своей нежностью на публике.
«Из мило-майского», – заявила Арзамасова.
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Лиза Арзамасова и Илья Авербух с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились снимками. Многие осыпали звездную семью комплиментами. «Лева — просто чудо какой милый малыш», «Поистине — любви все возрасты покорны», «Левушка — милейшее создание», «Лева — с родителями клево! Вместе вы на месте!», «Какие вы настоящие!» — стали писать подписчики.