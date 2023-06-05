«Ах, какие щиколотки!»: 51-летняя Нетребко в шортах-бермудах сразила постройневшей фигурой

На этот раз Нетребко отправилась на шопинг. Она предпочла примерить белый летний костюм с рубашкой и шортами-бермудами. Лук подчеркнул ее точеные формы. Певица даже начала танцевать, красуясь перед зеркалом. Она показала свои стройные ножки. Анна собрала волосы в два хвостика. Она плясала босиком.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».