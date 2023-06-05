«Ах, какие щиколотки!»: 51-летняя Нетребко в шортах-бермудах сразила постройневшей фигурой

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных оперных певиц в мире. Обычно она регулярно гастролирует. Артистка дает концерты в Европе и Америке. Недавно она посетила Азербайджан вместе с мужем Юсифом Эйвазовым. А теперь звезда вернулась в Вену, где живет много лет.
На этот раз Нетребко отправилась на шопинг. Она предпочла примерить белый летний костюм с рубашкой и шортами-бермудами. Лук подчеркнул ее точеные формы. Певица даже начала танцевать, красуясь перед зеркалом. Она показала свои стройные ножки. Анна собрала волосы в два хвостика. Она плясала босиком.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит оперная дива. Многие осыпали ее комплиментами. «Что за леди», «Ну это замечательно», «Как вы роскошно выглядите», «Ах, какие щиколотки!», «Опять стали стройной», «Умеете вы заряжать энергией», «Тут вы прям сногсшибательны», — стали писать подписчики.