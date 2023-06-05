«Микаэлю однозначно повезло»: Брутян засняла, как мама Прилучного гуляет с маленьким внуком и слушает Чуковского

Павел Прилучный уже давно стал известным. Он много лет снимается в кино. Актер всегда купался в женском внимании. Но после развода с Агатой Муцениеце два года молчал о личной жизни. В 2022 году актер сыграл свадьбу с Зепюр Брутян, а уже минувшей весной у пары родился сын Микаэль.
На этот раз Брутян решила провести вечер в компании Прилучного. супруги поехали а машине развлекаться. А вот своего наследника, которому всего месяц, они оставили с бабушкой. Однако не успели они отъехать от дома, как мама актера Любовь Юрьевна уже катила коляску с малышом. Зепюр с радостью окрикнула свекровь, а потом супруги засмеялись.
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«Бабуля! Бабуля! Ну все, гуляйте!» – сказала актриса.
«Мы сегодня Чуковского слушаем. Вчера Шопена, сегодня – Чуковский», – похвасталась Любовь Юрьевна.
«Да? Молодцы! Здорово!» – похвалила ее невестка.
«Микаэлю однозначно повезло с бабулями», – написала Зепюр.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что сын Прилучного получает много заботы и любви. Напомним, от первого брака у актера есть еще двое детей: сын Тимофей и дочка Мия.