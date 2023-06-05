«Микаэлю однозначно повезло»: Брутян засняла, как мама Прилучного гуляет с маленьким внуком и слушает Чуковского

На этот раз Брутян решила провести вечер в компании Прилучного. супруги поехали а машине развлекаться. А вот своего наследника, которому всего месяц, они оставили с бабушкой. Однако не успели они отъехать от дома, как мама актера Любовь Юрьевна уже катила коляску с малышом. Зепюр с радостью окрикнула свекровь, а потом супруги засмеялись.

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