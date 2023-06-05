«Повзрослели и стали другими»: Подольская трогательно поздравила Преснякова с годовщиной отношений

Наталья Подольская уже много лет строит карьеру на сцене. Она прославилась после шоу «Фабрика звезд». Также певица обрела счастье в личной жизни. Она состоит в браке с Владимиром Пресняковым. Пара растит сыновей: Артемия и Ивана. И даже спустя годы супруги демонстрируют идиллию.
А 5 июня Наталья отметила двойной праздник. Певица поздравила старшего сына с восьмилетием, а также мужа с годовщиной отношений. Она выложила видеоклип, где супруги предстали с яркими волосами.
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«Я загадала родить Тему именно сегодня — 5 июня — в день нашей свадьбы. Сегодня мы стали совершеннолетними — 18 лет! И, конечно, я считаю не с моменты свадьбы 13 лет назад, а со дня нашей встречи, когда наши глаза встретились и произошел стоп-кадр, как в кино.
Все вокруг замерло, только ты, я и музыка в голове. Очень быстро пролетели эти 18 лет. Но мы с тобой действительно повзрослели и стали другими. Но прежним осталось чувство, что мы одно целое. Я желаю нам вместе до конца несмотря ни на что, любимый. Весело и с песней», — написала звезда.