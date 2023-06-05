«Повзрослели и стали другими»: Подольская трогательно поздравила Преснякова с годовщиной отношений

А 5 июня Наталья отметила двойной праздник. Певица поздравила старшего сына с восьмилетием, а также мужа с годовщиной отношений. Она выложила видеоклип, где супруги предстали с яркими волосами.

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