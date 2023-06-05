Дочь Федосеевой-Шукшиной раскрыла подробности госпитализации актрисы

Дочь госпитализированной Лидии Федосеевой-Шукшиной, Ольга, назвала сообщения о срочной госпитализации матери «информационным шумом».

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По ее словам, актриса проходит всего лишь плановое обследование.

«Лидия Николаевна находится на плановом обследовании в одном из лучших лечебно-профилактических учреждений. Она находится в надежных руках. Давайте не будем мешать профессионалам делать свое дело и не создавать информационный шум вокруг этого дела», — приводит слова Ольги телеканал «360».