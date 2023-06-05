Клава Кока в жакете с разрезами сверкнула телом: без белья продемонстрировала «спелые» формы

Клава Кока уже давно строит карьеру. Она стала популярной исполнительницей. Певица регулярно дает концерты. Она предпочитает носить откровенные наряды. В 26 лет артистка хвастается своей фигурой. Она мечтает о свадьбе, поэтому постоянно привлекает внимание парней. На этот раз звезда приехала в Турцию.
На этот раз Клава показала, как щеголяла в белом костюме с пикантными разрезами. Она предпочла оголить части своего тела. Певица отказалась от нижнего белья. Она сверкнула «ложбинкой греха». А благодаря мини-юбке артистка едва прикрыла свои бедра. Лук дополняли мохнатые гольфы.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Кока показала фиолетовые волосы и похвасталась дизайнерским маникюром. Она удивила своих фанатов. «Ну какая же ты красивая», «Что за стиль damn», «Нет! Блонд лучше!», «Ого, прям без белья», «Прям колбаска в сетке», «Горячая штучка», — стали писать подписчики.