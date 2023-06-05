Клава Кока в жакете с разрезами сверкнула телом: без белья продемонстрировала «спелые» формы

На этот раз Клава показала, как щеголяла в белом костюме с пикантными разрезами. Она предпочла оголить части своего тела. Певица отказалась от нижнего белья. Она сверкнула «ложбинкой греха». А благодаря мини-юбке артистка едва прикрыла свои бедра. Лук дополняли мохнатые гольфы.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».