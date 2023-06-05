Бузова оголилась, продемонстрировав формы без прикрас: лишь полотенце прижала рукой к прелестям

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру. Она стала известной персоной в России. Артистка предпочитает проводить время активно. Она щеголяет в смелых нарядах, дает концерты и порой снимается в новых проектах. При этом в 37 лет звезда мечтает о семье и детях. Она не боится оголяться, привлекая внимание парней.
На этот раз Бузова решила отправиться к косметологу. Она предпочитает снимать себя в самых разных местах. Артистка не постеснялась показать себя без макияжа и без одежды. Она прикрыла свои прелести, обмотавшись полотенцем. Ольга придерживала ткань рукой, стараясь не показать слишком много.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Однако некоторые осудили ее фильтры. Другие посчитали, что телеведущая делится слишком откровенными кадрами.
«Ой, ну тут все видели», «Хвастаться лифом, наложив фильтр, «Вообще не меняется», «Каждый день полуголая», — стали писать подписчики.