«Официально муж и жена»: Яна Захарова из «Дома-2» вышла замуж — первые кадры из ЗАГСа

Яна Захарова. Фото: соцсети

Экс-участница реалити-шоу Яна Захарова призналась, что рыдала перед тем, как войти в ЗАГС.

Бывшая участница «Дома-2» Яна Захарова, которая за время участия в проекте не смогла построить любовь, сделала это за периметром.

Яна Захарова в этот понедельник, 5 июня, вышла замуж за своего избранника. В микроблоге Яна Захарова поделилась первыми кадрами из ЗАГСа. В кадре запечатлен момент росписи. Жених и невеста под звуки скрипки ставят свои подписи в документе, свидетельствующем о том, что они стали мужем и женой.

Под видео Яна Захарова призналась, что пережила целую бурю эмоций в день свадьбы.

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«Официально муж и жена. Вы даже не представляете, как я плакала перед росписью», — поделилась Яна Захарова.

Яна Захарова и ее избранник в ЗАГСе. Фото: скрин соцсети

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