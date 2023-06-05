«Беспощадна, когда нарядна»: Муцениеце в платье с откровенным декольте блеснула своими манкими округлостями

Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды

Бывшая жена Павла Прилучного взбудоражила поклонников.

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она регулярно снимается в новых проектах. Актриса после развода с Павлом Прилучным постройнела, а также стала чаще носит смелые наряды. Она даже играет в кабаре театре. Теперь Агата решила показать кадры с новых съемок. Звезда предстала в неожиданном образе. 

4 июня актриса провела время на съемках, где примерила черное мини-платье и красный тренч. Она подчеркнула свои прелести. Муцениеце обнажила свои манкие округлости груди. Она выставила ножку вперед, продемонстрировав свои изящные бедра. Шляпка и солнцезащитные очки придали образу шика. 

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Агата Муцениеце и Наталья Земцова. Фото: соцсети звезды

«Это мы в Дубаях и мы ща отдыхаем», – заявила звезда.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит Агата. Многие осыпали ее комплиментами. «Обожаю эту сильную, красивую девочку», «Агата, очень красивая... И лицо, и фигура», «Ты беспощадна, когда нарядна», «Как ты похорошела, ну огонь», — стали писать подписчики.

 

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