Старший серьезный, младший в модной панаме Burberry: Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен показали подросших сыновей

Звезды турецкого кино, которых знают и любят поклонники всего мира, супруги Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен порадовали фанатов новой порцией семейных кадров.

Озчивит и Эвджен поделились в микроблогах снимками, на которых запечатлены вдвоем и со своими сыновьями Караном и Керемом. Старшему сыну пары в апреле исполнилось четыре года, а младшему, Керему, пока четыре с половиной месяца.

В кадре Каран застыл с очень серьезным лицом. Личико же Керема Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен пока не показывают, они прикрыли его смайликом. Малыша родители нарядили в модную панаму и костюмчик премиального бренда Burberry.

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