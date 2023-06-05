Галкин* может остаться без денег: в Турции — не концерт, а сплошное расстройство

Концерт Максима Галкина* в Турции, который был запланирован еще на весну, но не состоялся из-за землетрясения, прошел в первых числах лета. Однако, несмотря на начало курортного сезона, юморист не смог набрать полный зал.

«Пустые места в зале для Галкина* стали очередным кошмаром. В последнее время Максим редко собирает аншлаги и очень переживает из-за этого. Ему семью кормить надо. И если сейчас зал заполнен на 60–70 процентов, то что его ждет дальше, когда история с эмиграцией поутихнет?» — сообщили источники, близкие к организаторам концерта, изданию «МК».

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В соцсетях стали появляться язвительные высказывания пользователей на тему незаполненных залов, на что юморист ответил кратко: «Сколько ни есть — все мои!».

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.