Неутешительный прогноз: стало известно, что Роман Костомаров все лето может провести в больнице

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По данным Телеграм-канала Mash, Роман Костомаров может остаться под наблюдением врачей в Коммунарке до конца лета. А пока медики обследуют его печень. Также задействованы психологи, которые стараются восстановить его моральное состояние после операций по ампутации конечностей.

Обследования продолжаются до сих пор. По словам врачей, у Романа положительная динамика восстановления.