Неутешительный прогноз: стало известно, что Роман Костомаров все лето может провести в больнице

Роман Костомаров уже давно беспокоит своих поклонников. Он в начале года попал в больницу и пережил несколько ампутаций. Теперь популярный фигурист приходит в себя после продолжительной болезни. Отмечалось, что у него началась депрессия. А также у него диагностировали полиорганную недостаточность еще два месяца назад. Поэтому его так и не выписали.
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По данным Телеграм-канала Mash, Роман Костомаров может остаться под наблюдением врачей в Коммунарке до конца лета. А пока медики обследуют его печень. Также задействованы психологи, которые стараются восстановить его моральное состояние после операций по ампутации конечностей.
Обследования продолжаются до сих пор. По словам врачей, у Романа положительная динамика восстановления.