Красавчик с мамиными глазами: как выглядит подросший сын Дитковските и Чадова — Федору уже девять лет

Старшему сыну актрисы Агнии Дитковските от брака с Алексеем Чадовым Федору пятого июня исполнилось девять лет.
Родители мальчика очень редко размещают в Сети кадры с участием сына. Это за них делает бабушка, мама Агнии Дитковските, актриса Татьяна Лютаева. В микроблоге она поделилась видео и фото, на которых запечатлен именинник Федор.
«Федюня! Счастье мое! С днем рождения! Будь счастлив и мирного неба! Люблю!» — написала под кадрами Татьяна Лютаева.
Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, как поразительно Федя похож на свою красавицу-маму, те же глаза и улыбка.
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Напомним, Агния Дитковските и Алексей Чадов были вместе в общей сложности около десяти лет. Пара то расставалась, то сходилась, затем тайно поженились в 2012-м году, а в 2015-м году окончательно расстались, официально оформив развод в 2017.
Сын Агнии Дитковските и Алексея Чадова. Фото: соцсети