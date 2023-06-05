Нюша в тугом купальнике-бюстье оголила постройневшие формы в уборной: засветила «межножное пространство»

Нюша много лет строит карьеру. Она стала популярной певицей в России. Недавно она возобновила концерты, выступив в Дубае. После вторых родов она больше года проводила себя в форму. Но теперь артистка то и дело снова носит смелые наряды. Она похудела и стал щеголять в бикини.
На этот раз Нюша решила поделиться горячим фото. Она проводит время на курорте. С утра певица облачилась в тугой купальник-бюстье цвета электрик. Она покрасовалась в уборной, оголив упругие полушария груди. Артистка предпочла расставить ноги, сверкнув «межножным пространством». Она оголила свои загорелые бедра.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит мама двоих детей. Ее осыпали комплиментами.
«В шикарной форме», «Вот это леди», «Ножки прелестные», «Так соблазнительно выглядит зона бикини», «Действительно похудела», «Это отлично, прям зависть», — стали писать в Сети.