Загитова рассказала, какими неприятностями обернулся для нее отдых в Дубае

Появление на одной из московских премьер Алины Загитовой вызвало фурор: фигуристку было не узнать – она сразила всех наповал южным загаром и серьгами с бриллиантами. На вопрос о недавнем отдыхе Алина ответила:

«Была на Мальдивах две недели, затем прилетела ненадолго в Дубай отметить день рождения. Отпуск, конечно, получился грандиозный, масштабный и очень веселый. Понимаете, у меня был очень напряженный год: много всяких мероприятий, выступлений, проектов. Поэтому, конечно же, захотелось сбежать из этой суеты, и Мальдивы оказались для этого самым подходящим вариантом».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Там, где жила Загитова с подругой, практически не было людей, но позднее приехала большая группа китайцев. Фигуристка призналась, что туристы не обращали на нее никакого внимания – не узнали. К сожалению, не обошлось без огорчений: на отдыхе Алина простудилась.