«Красавица»: Фахрийе Эвджен предстала в обтягивающем платье из денима с открытыми плечами — Бурак Озчивит отреагировал бурно

Звезда турецких сериалов, актриса Фахрийе Эвджен накануне, 4 июня, отпраздновала свой день рождения. Ей исполнилось 37 лет.

В микроблоге Фахрийе Эвджен поделилась снимками, на которых запечатлено как она позирует на фоне фотозоны, установленной на вечеринке по случаю ее нового года жизни. В свой праздник Фахрийе Эвджен облачилась в наряд, подчеркнувший ее стройность.

Платье из разбеленного денима плотно обхватывает стан Фахрийе Эвджен, делая акцент на тонкой талии, и открывает красивые плечи актрисы и молодой мамы. Фахрийе Эвджен в январе родила второго сына, но по ее фигуре не за что нельзя догадаться, что перед нами женщина, которая еще не так давно была беременной.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».