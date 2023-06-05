«Красавица»: Фахрийе Эвджен предстала в обтягивающем платье из денима с открытыми плечами — Бурак Озчивит отреагировал бурно

Фахрийе Эвджен. Фото: соцсети

Звезда турецких сериалов Фахрийе Эвджен демонстрирует поразительную стройность через пять месяцев после родов.

Звезда турецких сериалов, актриса Фахрийе Эвджен накануне, 4 июня, отпраздновала свой день рождения. Ей исполнилось 37 лет.

В микроблоге Фахрийе Эвджен поделилась снимками, на которых запечатлено как она позирует на фоне фотозоны, установленной на вечеринке по случаю ее нового года жизни. В свой праздник Фахрийе Эвджен облачилась в наряд, подчеркнувший ее стройность.

Платье из разбеленного денима плотно обхватывает стан Фахрийе Эвджен, делая акцент на тонкой талии, и открывает красивые плечи актрисы и молодой мамы. Фахрийе Эвджен в январе родила второго сына, но по ее фигуре не за что нельзя догадаться, что перед нами женщина, которая еще не так давно была беременной.

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Фахрийе Эвджен в обтягивающем платье. Фото: соцсети

«Привет всем! Это мой день рождения», — подписала кадр Фахрийе Эвджен.

Муж Фахрийе Эвджен, актер Бурак Озчивит бурно отреагировал на эффектное фото жены.

«Красавица», — написал он в комментариях.

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