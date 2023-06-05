Капаклы высказался о мести со стороны Африкантовых: «Уже можно было забыть меня как страшный сон»

Звездная пара «Дома-2» Марины Африкантовой и Романа Капаклы распалась в начале этого года. Точная причина разлада неизвестна. Но если верить заявлениям Африкантовой, то дело было в измене ее супруга.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

На текущий момент молодые люди разъехались. Марина приходит в себя после расставания. А неверный муж строит будущее со своей новой девушкой Таней Мусульбес.

И хотя Роман всячески отрицает свою вину в крахе семейной жизни, его теща, кажется, с этим не согласна. Ранее она сообщала в своем блоге о том, что планирует продать вещи зятя. Татьяна Африкантова оправдала эту сомнительную затею тем, что хочет как можно скорее избавить дочь от неприятных воспоминаний.

Капаклы, естественно, узнал о распродаже и решил прокомментировать ситуацию. Роман сообщил своим подписчикам, что до конца не верит в то, что потеряет имущество. Но если это произойдет, то общение с бывшими родственниками не будет доброжелательным.