Капаклы высказался о мести со стороны Африкантовых: «Уже можно было забыть меня как страшный сон»

Звездная пара «Дома-2» Марины Африкантовой и Романа Капаклы распалась в начале этого года. Точная причина разлада неизвестна. Но если верить заявлениям Африкантовой, то дело было в измене ее супруга.
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На текущий момент молодые люди разъехались. Марина приходит в себя после расставания. А неверный муж строит будущее со своей новой девушкой Таней Мусульбес.
И хотя Роман всячески отрицает свою вину в крахе семейной жизни, его теща, кажется, с этим не согласна. Ранее она сообщала в своем блоге о том, что планирует продать вещи зятя. Татьяна Африкантова оправдала эту сомнительную затею тем, что хочет как можно скорее избавить дочь от неприятных воспоминаний.
Капаклы, естественно, узнал о распродаже и решил прокомментировать ситуацию. Роман сообщил своим подписчикам, что до конца не верит в то, что потеряет имущество. Но если это произойдет, то общение с бывшими родственниками не будет доброжелательным.
«Тут на самом деле два момента. Первое — либо это просто прогон: пытаются на этой волне поймать волну хайпа очередную. Хотя столько времени уже прошло. Мне кажется: уже можно было забыть меня как страшный сон. Либо второй момент, в который я не хочу верить: они реально их продают, еще и обосновывают это тем, что кто-то их мне купил… Это мои вещи, моя коллекция кроссовок, которую я копил на протяжении многих лет. И в конечном счете ее хотят сейчас просто слить за копье. Хотя они стоят там просто mamma mia, сколько! Если действительно произойдет так, что мои вещи продадут. А я об этом узнаю уже через пару дней: я буду в Москве. То, наверное, будем решать вопрос. Типа, не будет доброжелательной какой-то волны, на которую я рассчитывал…» — поделился мыслями Капаклы.