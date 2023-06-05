Красавчик с модным чубом: как сейчас выглядит подросший сын Вики Цатурян и Руслана Мацьолека из «Дома-2» — само очарование

Бывшие участники «Дома-2», супруги Вика Цатурян и Руслан Мацьолек в апреле прошлого года стали родителями очаровательного мальчика, которого они назвали Миланом.

В первый же год жизни Милана Руслан Мацьолек и Вика Цатурян отправились в путешествие вместе с сыном. Минувшую зиму семейство провело на Бали, а последний месяц все трое были на Мальдивах.

Вика Цатурян поделилась снимком сына, который сделала на Мальдивах. В кадре Милан позирует в костюме оранжевого оттенка и с шикарным чубом на голове. Поклонники умиленно отметили, что Милан просто красавчик и само очарование.

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