Красавчик с модным чубом: как сейчас выглядит подросший сын Вики Цатурян и Руслана Мацьолека из «Дома-2» — само очарование

Руслан Мацьолек и Вика Цатурян. Фото: соцсети

Экс-участники проекта Вика Цатурян и Руслан Мацьолек души не чают в своем наследнике.

Бывшие участники «Дома-2», супруги Вика Цатурян и Руслан Мацьолек в апреле прошлого года стали родителями очаровательного мальчика, которого они назвали Миланом.

В первый же год жизни Милана Руслан Мацьолек и Вика Цатурян отправились в путешествие вместе с сыном. Минувшую зиму семейство провело на Бали, а последний месяц все трое были на Мальдивах.

Вика Цатурян поделилась снимком сына, который сделала на Мальдивах. В кадре Милан позирует в костюме оранжевого оттенка и с шикарным чубом на голове. Поклонники умиленно отметили, что Милан просто красавчик и само очарование.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Сын Вики Цатурян и Руслана Мацьолека. Фото: соцсети

Напомним, малыш Милан стал первенцем для своего папы Руслана Мацьолека и вторым ребенком для мамы. У Вики Цатурян есть старший сын-подросток, которого она родила в шестнадцать лет.

Читайте также