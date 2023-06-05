Загорелая Севастьянова эффектно растянулась на белом песочке: обнаженное тело с идеальными ягодицами в форме сердца

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 28-летняя Каролина Севастьянова с успехом удерживает популярность публики после завершения спортивной карьеры.

Гимнастка обладает красивой фигурой и умеет принимать эффектные позы. Этого, оказывается, достаточно, чтобы поддерживать интерес аудитории к себе.

В микроблоге Каролина Севастьянова поделилась снимком, который сделала во время отдыха на Мальдивах. В кадре Каролина Севастьянова запечатлена в красном бикини. Она растянулась на белом песке, демонстрируя свое загорелое тело и ягодицы в форме сердца.

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