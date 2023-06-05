«Договариваться с ней нет смысла, человек не в себе, это очевидно»: Тигран Салибеков намерен жаловаться в опеку на бывшую жену Юлию

Участник «Дома-2» Тигран Салибеков пытается обратить на себя внимание бывшей жены Юлии Салибековой — на проекте ему без этого никак.
Тигран Салибеков накануне объявил Юлию Салибекову, которая после развода с ним одна воспитывает троих сыновей, в гулянках и желании распихать детей по лагерям и отправиться на отдых в Турцию. Теперь же Тигран Салибеков вылил еще один ушат грязи на мать своих детей, обвинив Юлию в том, что он не общается с сыновьями.
«После развода я постоянно общался с детьми, забирал из школы и садика. Потом она сказала, что считает, что я должен с родителями встать, непонятно с чего вдруг, перед ней на колени, если мы это не сделаем, она запрещает общаться мне с детьми. Озвучила, что будет считать общение детей со мной предательством по отношению к ней.
Я продолжал попытки и искал встречи, начались угрозы, вызовы полиции, крики, что я их пугаю, преследую, желаю ей смерти, голосовые, где она диктует детям нецензурные оскорбления в мою сторону.
Угрозы, что будет растить их с точностью наоборот от того, как растил бы их я, назло мне, и чтобы мне было стыдно за них (ее слова в сети). Запрет воспитателям отдавать мне младшего, и единственно верным решением, чтобы прекратить манипулирование детьми назло мне, было отстраниться.
Договариваться с ней нет смысла, так как человек не в себе, и это очевидно всем», — написал Тигран Салибеков в микроблоге.
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В финале своей пламенной, но сумбурной речи Тигран Салибеков пригрозил Юлии, что пожалуется на нее в органы опеки.
«Чтобы специалисты занимались детьми и объясняли, что то, что до них доносит мать, не является действительностью. На этом я ставлю точку», — заключил Тигран Салибеков.
Напомним, Тигран Салибеков после развода с женой Юлией Салибековой вернулся на «Дом-2», где под камерами уже год строит отношения с разными девушками сильно моложе себя.