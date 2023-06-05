«Договариваться с ней нет смысла, человек не в себе, это очевидно»: Тигран Салибеков намерен жаловаться в опеку на бывшую жену Юлию

Участник «Дома-2» Тигран Салибеков пытается обратить на себя внимание бывшей жены Юлии Салибековой — на проекте ему без этого никак.

Тигран Салибеков накануне объявил Юлию Салибекову, которая после развода с ним одна воспитывает троих сыновей, в гулянках и желании распихать детей по лагерям и отправиться на отдых в Турцию. Теперь же Тигран Салибеков вылил еще один ушат грязи на мать своих детей, обвинив Юлию в том, что он не общается с сыновьями.