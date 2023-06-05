«Золушка» и «Спящая красавица» будут сняты в жанре хоррор

Всем известные сказки «Золушка» и «Спящая красавица» теперь будут наводить ужас: их планируют переснять в жанре хоррор. Уже в августе этого года британские кинематографисты начнут съемки фильмов под жуткими названиями: «Проклятие Золушки» и «Спящая красавица: Резня». Режиссером проектов выступит Луиза Уоорен – эта дама уже успела снять немало ужастиков.

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В центре сюжета «Спящей красавицы» на новый лад – принцесса Талия, которая погружается в магический сон, а после пробуждения оказывается в страшном мире, где властвуют страхи и интриги. В чем будет заключаться проклятие Золушки – пока неизвестно, но, видимо, фантазия сценаристов разыграется не менее буйно, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Bloody Disgusting.