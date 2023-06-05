Дана Борисова призналась в своих чувствах к бывшему мужу Татьяны Булановой

В эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ известная телеведущая Дана Борисова призналась, что неравнодушна к бывшему мужу певицы Татьяны Булановой – футболисту Владиславу Радимову. Дана поведала о том, что она поддерживает с ним связь, что не могло не вызвать массу слухов и домыслов о романе между теледивой и спортсменом.

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Эти слухи подогреваются высказываниями Борисовой – она, как выяснилось, крайне высоко оценивает мужские качества Радимова и добавила, что он ей «безумно нравится». Конечно, Дану сразу же спросили – не планируется ли свадьба? Но ведущая ответила на этот вопрос отрицательно, сообщает издание «РИА ФАН».