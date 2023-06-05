Капаклы сравнил Африкантову и Мусульбес: «Возраст не является показателем умственного развития...»

Марина Африкантова и Роман Капаклы. Фото: соцсети

Подписчики задают звезде «Дома-2» провокационные вопросы.

В начале этого года произошел страшный скандал в семье Марины Африкантовой и Романа Капаклы. Звездная пара «Дома-2» распалась из-за того, что Роман охладел к своей супруге. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Молодой человек не стал долго переживать этот разрыв. А практически сразу сошелся со своей бывшей коллегой по телестройке Татьяной Мусульбес. Фанаты были возмущены его поведением. А масла в огонь добавил тот факт, что новая избранница Романа оказалась моложе его законной жены на 10 лет. 

На днях один из подписчиков блога Капаклы спросил у него: «Чувствуешь разницу в возрасте Марины и Тани?». На что звезда «Дома-2» ответил, что не делит людей по возрасту, так как твердо убежден в том, что количество прожитых лет не влияет на личные качества человека.

«Возраст не играет абсолютно никакой роли. Возраст не является показателем умственного развития, взглядов на жизнь и состояния души, а тем более уровня внутренней энергии! Знаю людей в 35 страдающих слабоумием, как и наоборот 25-летних, максимально ответственных и развивающихся ребят», — словно намекнул на кого-то Роман Капаклы.

Читайте также