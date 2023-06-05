Капаклы сравнил Африкантову и Мусульбес: «Возраст не является показателем умственного развития...»

В начале этого года произошел страшный скандал в семье Марины Африкантовой и Романа Капаклы. Звездная пара «Дома-2» распалась из-за того, что Роман охладел к своей супруге.

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Молодой человек не стал долго переживать этот разрыв. А практически сразу сошелся со своей бывшей коллегой по телестройке Татьяной Мусульбес. Фанаты были возмущены его поведением. А масла в огонь добавил тот факт, что новая избранница Романа оказалась моложе его законной жены на 10 лет.

На днях один из подписчиков блога Капаклы спросил у него: «Чувствуешь разницу в возрасте Марины и Тани?». На что звезда «Дома-2» ответил, что не делит людей по возрасту, так как твердо убежден в том, что количество прожитых лет не влияет на личные качества человека.