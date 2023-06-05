«Жизнь перевернулась»: Наталья Подольская показала себя с беременным животиком

Пятого июня большой праздник в семье музыкантов Натальи Подольской и Владимира Преснякова. Восемь лет назад в этот день появился на свет долгожданный первенец пары — Артемий.

Наталья Подольская разместила в микроблоге архивные снимки, на которых предстала беременной, и рассказала, с каким трепетом, волнением и радостью ждала появления сына на свет.