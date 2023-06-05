«Жизнь перевернулась»: Наталья Подольская показала себя с беременным животиком

Пятого июня большой праздник в семье музыкантов Натальи Подольской и Владимира Преснякова. Восемь лет назад в этот день появился на свет долгожданный первенец пары — Артемий.
Наталья Подольская разместила в микроблоге архивные снимки, на которых предстала беременной, и рассказала, с каким трепетом, волнением и радостью ждала появления сына на свет.
«8 лет назад жизнь перевернулась! Господь знает, как же сильно мы тебя хотели! Я помню, когда ты поселился в моем животе, я так хотела, чтобы он скорее вырос. Ведь вначале только легкий токсикоз был подтверждением, что ты уже существуешь, и я была так ему рада! Помню, как после родов везла тебя в каталочке по коридору больницы и мне хотелось кричать: «Посмотрите все! Это мой сын!» — поделилась Наталья Подольская.
Беременная Наталья Подольская. Фото: соцсети
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Напомним, у Натальи Подольской и Владимира Преснякова два сына. Младшему наследнику пары, Ивану, в октябре будет три года.
Сыновья Натальи Подольской и Владимира Преснякова. Фото: соцсети