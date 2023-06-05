В растянутой футболке и с патлами на голове: резко подурневшая Вера Брежнева отметилась в Ницце — перестала ухаживать за собой

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева после довольно продолжительной паузы возобновила концертную деятельности.
В эти дни певица колесит по странам Прибалтики и Европы. На днях она выступала в Латвии, а теперь переместилась во Францию. У Веры Брежневой намечен концерт на Лазурном Берегу, в Ницце. Выступать она будет для русскоязычной публике на площадке «Сад Альберт». Стоимость билетов — от 55 до 300 евро.
Между тем Вера Брежнева за последнее время, очевидно, напрочь лишилась того лоска, который ей был присущ всегда. Певица перестала ухаживать за собой. И даже отправляясь на прогулку по Ницце, Вера Брежнева отчего-то решила, что может не приводить себя в порядок.
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На снимке, которым Вера Брежнева поделилась в микроблоге, она предстала в своем любимом бомжстайл-образе. Певица не причесалась, неухоженные волосы превратились в патлы. Вера Брежнева надела растянутую белую футболку и подвязалась голубой тряпицей. Поклонники тут же обратили внимание на то, что певица неважно выглядит, она подурнела и в свой 41 год выглядит как старушка.
Подурневшая Вера Брежнева. Фото: соцсети
«Сегодня вечером концерт, а до этого есть возможность насладиться городом», — сообщила под фото Вера Брежнева.