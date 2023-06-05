Прислал огромный букет белых роз и Чебурашку: Ефременкова рассказала о новой попытке Мондезира вымолить у нее прощение

Бывший участник «Дома-2» Мондезир Свет-Амур не оставляет попыток вернуться к Юлии Ефременковой, чтобы жить вместе с ней и сыновьями-близнецами.
Мондезир вымаливает прощение у Ефременковой, которую обидел своими придирками. Он задаривает Юлию Ефременкову белыми розами. Причем передает он ей букеты не сам, а с помощью службы доставки.
Очередную охапку из ста роз и игрушечного Чебурашку Юлия Ефременкова увидела, открыв дверь после звонка в нее.
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«Конечно, я поняла, от кого букет. Этот почерк мне очень знаком. Букет, естественно, от Свет-Амура. Только он дарит мне розы огромными букетами. И, несмотря на все сложности, которые у нас есть, на массу претензий, обид, я благодарна за поддержку. Я хочу сказать, большое спасибо. Мне, конечно, по-человечески очень приятно и очень ценно», — поделилась Юлия Ефременкова в микроблоге.
Напомним, Ефременкова и Мондезир уже несколько месяцев живут отдельно. Ефременкова выставила отца своих детей за дверь после ссор и оскорблений. Пока она дает понять, что обратного пути не будет.