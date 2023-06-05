«У меня был выбор, куда эмигрировать — в Америку или Израиль»: Галкин* ошарашил новым заявлением

Шоумен Максим Галкин* продолжает гастролировать по миру. На этот раз пародист дал концерт в Турции. Во время выступления он дал понять, что для него не существует табу на шутки.

Максим Галкин* счел для себя возможным шутить по поводу заграничной недвижимости дочери Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте, которая в последнее время обосновалась в США.

Выступая перед отдыхающими в Турции, Максим Галкин* намекнул, что тоже намеревался обосноваться в США.