«У меня был выбор, куда эмигрировать — в Америку или Израиль»: Галкин* ошарашил новым заявлением

Шоумен Максим Галкин* продолжает гастролировать по миру. На этот раз пародист дал концерт в Турции. Во время выступления он дал понять, что для него не существует табу на шутки.
Максим Галкин* счел для себя возможным шутить по поводу заграничной недвижимости дочери Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте, которая в последнее время обосновалась в США.
Выступая перед отдыхающими в Турции, Максим Галкин* намекнул, что тоже намеревался обосноваться в США.
«У меня был выбор, куда эмигрировать так, чтоб на ПМЖ. Либо по маме в Израиль, либо в Америку: там у старшей дочери хорошая недвижимость», — сказал Максим Галкин.
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Напомним, Максим Галкин* и Алла Пугачева вместе с детьми Гарри и Лизой уже больше года живут в Израиле.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.