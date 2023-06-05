Прыщики вместо груди: исхудавшая Саша Артемова из «Дома-2» в розовом бикини напугала фанатов – стыдливо прикрылась волосами

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова вместе с подругами отдыхает в Белеке. С кем она оставила маленькую дочку, Саша Артемова умалчивает.

Во время отдыха Саша Артемова сумела полностью раскрепоститься. Экс-участница проекта с удовольствием демонстрирует свою фигуру. За последнее время Саша Артемова заметно похудела. У нее практически исчезла грудь. Вероятно, Саша Артемова не ожидала такого эффекта и немного стыдится своих скромных форм.

На фото, которое Саша Артемова сделала на пляже в Белеке, она стыдливо прикрыла грудь волосами.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».