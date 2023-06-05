«Мы разводимся, мы в процессе»: Тодоренко сделала заявление о расставании с Топаловым

Топалов показал идиллию: они со старшим сынишкой уплетают картошку фри, Тодоренко не отстает. Когда Регина услышала о разводе, то заявила:

«Нет, мы разводимся, но просто мы в процессе».

Что из этого шутка, а что правда, парочка комментировать не стала. Меж тем многие поклонники уверены, что звезды скоро официально подтвердят разрыв.

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