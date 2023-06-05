Мокренькая Рудова без одежды прижала полотенце к интимному месту: зрелище не для слабонервных

Актриса Наталья Рудова недавно завершила съемки в продолжении сериала «Жизнь по вызову», Поэтому свободного времени у нее стало больше, а значит, и общения с онлайн-публикой — тоже. Красотка приоткрыла тайну о том, что скоро фанаты увидят ее в новом шоу «Выжить в Дубае», и сама с нетерпением ждет премьеры.

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А пока красавица никуда не торопится и размеренно ведет свои соцсети. С утра она вышла на связь, чтобы пожелать доброго начала дня, и предстала перед камерой без одежды. Потому что взяла в руки телефон сразу же после душа. Мокренькая Наталья прижала к груди полотенце, чтобы не сверкнуть неосторожно интимным, и взбудоражила фантазию подписчиков.