Галкин* показал игру сына Пугачевой на фортепиано: ему тут еще три годика, а он уже артист

Уехавший из России Максим Галкин* вновь предается воспоминаниям. Артист много времени проводит вдали от семьи, так как вынужден теперь много работать, чтобы прокормиться, и нечасто видит детей. И регулярно публикует архивные видео или фото своих жены или детей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

На этот раз шоумен запостил кадры из детства сына Гарри. Мальчик играет на игрушечном пианино и поет песенку про шофера. Да так артистично, что поразил не только своего папу, но и его подписчиков. Притом что сынок еще совсем маленький.

«Гарику 3,5 года на этом видео», — подчеркнул отец.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.