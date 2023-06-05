Новости шоу-бизнеса: Виторган погряз в долгах, Нагиев объявился на работе, бывший муж Лорак женился

Виторган влез в долги

Эммануил Виторган влез в долги, чтобы оплачивать арендуемый в Москве особняк за 2,5 миллиона в месяц. После пандемии финансовые дела идут плохо, пришлось занимать.

Нагиев объявился на работе

Дмитрий Нагиев ушел с Первого канала, но не ушел из актерской профессии. Он объявился на работе. Сейчас звезда экрана задействован в комедии «Зять» с Ириной Пеговой и Яном Цапником.

Повалий скитается по съемным жилищам

Певица Таисия Повалий призналась, что 17 лет скитается по съемным квартирам. Она хотела купить свое жилье в Москве, но не накопила.

Бывший муж Лорак женился

Экс-муж Ани Лорак и отец ее единственной дочки турок Мурат Налчаджиоглу женился. Он снова выбрал в жены украинку, на этот раз не связанную со сценой. Избранницей стала визажист из Киева. Жених показал кадры со свадьбы в соцсетях, невеста — красотка.