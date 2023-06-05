Агата Муцениеце засветила «ложбинку греха» в откровенном вырезе

Бывшая жена Павла Прилучного, актриса Агата Муцениеце, сейчас задействована в новом кинопроекте, на съемки в котором ей приходится летать в Минск. Красавица рассказывает об этом подписчикам в соцсетях, а заодно демонстрирует закулисье процесса.

Накануне Агата показала свой образ для съемок. Ее перевоплотили в роковую красотку с ярким макияжем и откровенным декольте. Звезде, судя по всему, новая внешность понравилась, и она с удовольствием позировала у себя в микроблоге, а также снималась для соцсетей подруги. Выбрав пикантный ракурс, Муцениеце засветила «ложбинку греха» с красивой родинкой на одном из полушарий.

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