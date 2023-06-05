Нугуманова в декольте выказала загорелые полушария: супер-пуш-ап добавил объема

Звезда фигурного катания Елизавета Нугуманова уже успела побывать в отпуске. Красавица отдыхала в Дубае, откуда радовала поклонников красивыми кадрами с пляжа, экскурсий и даже автопутешествий. Теперь она вернулась в Москву, но от этого контента в ее соцсетях меньше не стало.

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Фигуристка накануне поделилась с подписчиками новым селфи. Она позировала себе в зеркале, нарядившись в топ с глубоким вырезом и тугие джинсы. Белье с супер-пуш-ап-эффектом добавило объема, так что невооруженным глазом люди увидели загорелые прелести Нугумановой. Улыбчивая красотка любит привлекать внимание к достоинствам своей точеной фигурки, так что к комплиментам уже была готова.